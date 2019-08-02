Арестованы ещё два фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

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Ещё два участника несанкционированной акции, которая прошла в Москве 27 июля, заключены под стражу решением суда.
Арестованы ещё два фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля
  • РИА Новости

Так, Пресненский суд Москвы принял решение заключить под стражу Кирилла Жукова. 

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости судью. 

Отмечается, что сотрудник Росгвардии, которого Жуков ударил снизу по шлему, признан потерпевшим по делу. 

Также сообщается об отправке в СИЗО ещё одного фигуранта — Самариддина Раджабова.

По данным следствия, он бросил в сотрудника Росгвардии бутылку с водой. 

Ранее суд принял решение заключить под стражу первого фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля Ивана Подкопаева. 

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