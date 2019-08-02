Арестованы ещё два фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

Ещё два участника несанкционированной акции, которая прошла в Москве 27 июля, заключены под стражу решением суда.

Так, Пресненский суд Москвы принял решение заключить под стражу Кирилла Жукова.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости судью.

Отмечается, что сотрудник Росгвардии, которого Жуков ударил снизу по шлему, признан потерпевшим по делу.

Также сообщается об отправке в СИЗО ещё одного фигуранта — Самариддина Раджабова.

По данным следствия, он бросил в сотрудника Росгвардии бутылку с водой.

Ранее суд принял решение заключить под стражу первого фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля Ивана Подкопаева.