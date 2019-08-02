Арестованы ещё два фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля
- РИА Новости
Так, Пресненский суд Москвы принял решение заключить под стражу Кирилла Жукова.
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости судью.
Отмечается, что сотрудник Росгвардии, которого Жуков ударил снизу по шлему, признан потерпевшим по делу.
Также сообщается об отправке в СИЗО ещё одного фигуранта — Самариддина Раджабова.
По данным следствия, он бросил в сотрудника Росгвардии бутылку с водой.
Ранее суд принял решение заключить под стражу первого фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля Ивана Подкопаева.