В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT вступление в силу закона об ипотечных каникулах для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Это очень полезный закон, поскольку часто человека, взявшего ипотечный кредит, от трагедии отделяет буквально несколько месяцев перерыва или несколько тысяч рублей... Данный закон позволит тысячам семей россиян выйти из трудной жизненной ситуации, не потеряв ни денег, которые они вложили в первоначальный взнос, ни жилья, за которое они рассчитываются, ни значительной части заёмных средств, которые они выплатили», — заявил депутат.

Политик не исключил вероятность внесения поправок в закон в ходе анализа практики его применения.

«О результативности закона спорить не приходится, а вот какая будет эффективность, сколько удастся сохранить в реализации ипотечных контрактов, покажет время. Я не исключаю, что спустя какое-то время могут быть корректировки как по времени предоставления каникул, так и по продолжительности их предоставления и по их сумме», — добавил Гутенёв.

31 июля в России вступил закон об ипотечных каникулах в случае попадания заёмщика в сложную жизненную ситуацию, например при потере работы или значительной части месячного дохода. Каникулы предполагают шестимесячный льготный период.