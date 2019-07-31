В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

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В России 31 июля встпуил в силу закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заёмщиков.

Заон обеспечивает право взять перерыв в обслуживании кредита, без штрафных санкций со стороны банка. Это возможно в случае попадания в сложную жизненную ситуацию, например, потери работы или значительной части месячного дохода. 

По данным РИА Новости, «Ипотечные каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей.

Каникулы предполагают шестимесячный льготный период.

Уточняется, что на время каникул вводится запрет на изъятие преданного в залог единственного жилья заёмщика. 

В апреле 2019 года сообщалось, что закон об ипотечных каникулах одобрен в Совфеде. 

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