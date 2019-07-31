Эксперт прокомментировал вступление в силу закона об ипотечных каникулах

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Кирилл Горшенин
Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал вступление в силу закона об ипотечных каникулах для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Эксперт прокомментировал вступление в силу закона об ипотечных каникулах
  • © РИА Новости

«Объективно этот закон создаст дополнительные благоприятные условия для обслуживания кредитов, особенно для людей, которые оказались в каких-то сложных жизненных ситуациях. Принятие этого закона совершенно оправданно, более того, я уверен, оно не является реакцией на закредитованность, о которой сейчас говорят многие в федеральных министерствах, в СМИ. Это совершенно нормальная процедура для заёмщиков любой страны», — заявил эксперт.

Он отметил, что введение закона не скажется на выгоде банков.

«Я думаю, что полгода не скажется (на деятельности банков. — RT). По всем нормативам регуляторных органов банковской системы срок в течение полугода считается приемлемым в случае возникновения отклонений от обязательства договоров», — добавил Твердохлеб.

31 июля в России вступил закон об ипотечных каникулах в случае попадания заёмщика в сложную жизненную ситуацию, например при потере работы или значительной части месячного дохода. Каникулы предполагают шестимесячный льготный период.

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