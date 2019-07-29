Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в России в июле

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Исследовательский центр Superjob рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях в России в июле, сообщает газета «Известия».
Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в России в июле
  • РИА Новости

Первое место занимает гинеколог-репродуктолог с зарплатой от 500 тыс. рублей в месяц. Такое предложение есть в Москве для специалиста с опытом работы от трёх лет.

Технический директор, ответственный за создание программного обеспечения, ИТ-проекта, приложений и платформ, приглашается в Москве на заработную плату от 250 тыс. рублей.

Аналогичная зарплата предлагается исполнительному директору производственного холдинга в Челябинске.

В Санкт-Петербурге лучшее предложение рассчитано на старшего инженера-программиста — зарплата от 180 тыс. до 250 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области трудоустроили 17,5 тыс. человек с начала 2019 года.

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