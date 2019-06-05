В Подмосковье трудоустроили 17,5 тысяч человек с начала года

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В Московской области трудоустроили 17,5 тыс. человек с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье трудоустроили 17,5 тысяч человек с начала года
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она рассказала, что в центры занятости населения подано 128,3 тыс. заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 38,6 тыс. человек, за данными о положении на рынке труда — 52,7 тыс.

Уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье — 0,53% к численности экономически активного населения. В целом по стране этот показатель составляет 1,1%.

Ранее в Роструде рассказали о планах по изменению служб занятости.

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