Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 95

Число граждан, отравившихся едой из размещённых в столичных офисах вендинговых автоматов Healthy Food, возросло до 95. Об этом сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 25 июля 2019 зарегистрировано 95 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллёз установлен у 60 заболевших», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось о 91 пострадавшем.

В связи с ЧП, представители Роспотребнадзора приняли меры по недопущению дальнейшей реализации продукции компании Healthy Food.

Так, сотрудники ведомства, в частности, изъяли из оборота около трёх тонн сырья и готовой продукции, закрыли 48 станций здорового питания.