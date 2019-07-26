Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 95
«По состоянию на 25 июля 2019 зарегистрировано 95 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллёз установлен у 60 заболевших», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось о 91 пострадавшем.
В связи с ЧП, представители Роспотребнадзора приняли меры по недопущению дальнейшей реализации продукции компании Healthy Food.
Так, сотрудники ведомства, в частности, изъяли из оборота около трёх тонн сырья и готовой продукции, закрыли 48 станций здорового питания.