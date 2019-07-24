Число отравившихся едой из автоматов в Москве превысило 90

В результате отравления некачественной едой из вендинговых аппаратов в Москве пострадал, по последним данным, 91 человек. Об этом информирует пресс-служба управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 15:00 24 июля 2019 года зарегистрирован 91 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз «сальмонеллёз» установлен у 58 заболевших», — заявили в ведомстве.

При этом указывается, что рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением ранее заболевших.

По данным ведомства, с 16 июля цех по производству продукции Healthy Food был опечатан, а реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена.

Ранее число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления едой из автоматов в Москве увеличилось до 80.

Также URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.