Число отравившихся едой из автоматов в Москве превысило 90
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«По состоянию на 15:00 24 июля 2019 года зарегистрирован 91 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз «сальмонеллёз» установлен у 58 заболевших», — заявили в ведомстве.
При этом указывается, что рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением ранее заболевших.
По данным ведомства, с 16 июля цех по производству продукции Healthy Food был опечатан, а реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена.
Ранее число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления едой из автоматов в Москве увеличилось до 80.
Также URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.