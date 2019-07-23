Около 40 детей в Хабаровском крае заразились кишечной инфекцией

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В Хабаровске за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции обратились 37 детей.
Около 40 детей в Хабаровском крае заразились кишечной инфекцией
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровска.

«В инфекционное отделение Детской краевой клинической больницы обратились родители 37 детей разного возраста с подозрением на кишечную инфекцию. Из симптомов в разных случаях отмечались слабость, боли в животе, рвота», — говорится в сообщении.

Согласно информации врачей, все заболевшие отдыхали накануне на набережной стадиона имени Ленина возле пешеходного фонтана. Тяжёлой формы заболевания выявлено не было. Отмечается, что 19 детей госпитализированы, ещё 18 проходят амбулаторное лечение.

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