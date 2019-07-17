В Минздраве Крыма рассказали о состоянии госпитализированных в Евпатории
- РИА Новости
«По состоянию на 09:00 госпитализированы 49 детей, пять вожатых. Пациенты находятся в Евпаторийской городской больнице в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в настоящее время медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
Ранее следователи ГСУ СК России по Крыму возбудили два уголовных дела по факту массового отравления в лагере «Лучистый» в Евпатории.
Также URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.