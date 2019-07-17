В Минздраве Крыма рассказали о состоянии госпитализированных в Евпатории

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В Министерстве здравоохранения Крыма рассказали о состоянии детей, госпитализированных в Евпатории в связи с подозрением на отравление.
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии госпитализированных в Евпатории
  • РИА Новости

«По состоянию на 09:00 госпитализированы 49 детей, пять вожатых. Пациенты находятся в Евпаторийской городской больнице в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Ранее следователи ГСУ СК России по Крыму возбудили два уголовных дела по факту массового отравления в лагере «Лучистый» в Евпатории.

Также URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.

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