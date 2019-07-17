В Крыму возбудили дела по факту массового отравления детей в Евпатории

Следователи Главного следственного управления СК России по Республике Крым возбудили уголовные дела по факту массового отравления в лагере «Лучистый» в Евпатории.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняет ТАСС, дела возбуждены по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Ранее заместитель главы администрации Евпатории Валерий Батюк сообщил, что с признаками пищевого отравления в городе госпитализированы 54 человека, среди которых 49 детей, отдыхавших в лагере «Лучистом».

В настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести.

Также URA.RU передавало, что на Урале проходит проверка по факту отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.