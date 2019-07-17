В Крыму возбудили дела по факту массового отравления детей в Евпатории
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как уточняет ТАСС, дела возбуждены по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).
Ранее заместитель главы администрации Евпатории Валерий Батюк сообщил, что с признаками пищевого отравления в городе госпитализированы 54 человека, среди которых 49 детей, отдыхавших в лагере «Лучистом».
В настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести.
Также URA.RU передавало, что на Урале проходит проверка по факту отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.