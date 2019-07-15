В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер
- © Pixabay
Эксперты оценили качество продуктов шести марок от производителя: «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Троекурово», «Ясные зори» и «Каждый день».
По результатам экспертизы, только куриные бёдра марки «Каждый день» были признаны полностью соответствующими требованиям безопасности.
В продукции остальных марок было выявлено превышение допустимого содержания микробов, а также признаки истечения срока годности.
В частности, куриные бёдра марок «Петруха», «Ржевское подворье» и «Троекурово» были включены в чёрный список «Росконтроля».
Ранее Пятый канал сообщил об итогах проверки качества свиного шашлыка в магазинах.