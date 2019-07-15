В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер

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Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».
В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер
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Эксперты оценили качество продуктов шести марок от производителя: «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Троекурово», «Ясные зори» и «Каждый день».

По результатам экспертизы, только куриные бёдра марки «Каждый день» были признаны полностью соответствующими требованиям безопасности.

В продукции остальных марок было выявлено превышение допустимого содержания микробов, а также признаки истечения срока годности.

В частности, куриные бёдра марок «Петруха», «Ржевское подворье» и «Троекурово» были включены в чёрный список «Росконтроля».

Ранее Пятый канал сообщил об итогах проверки качества свиного шашлыка в магазинах.

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