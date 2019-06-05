«Росконтроль» проверил качество шашлыка в магазинах

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Специалисты «Росконтроля» проверили качество свиного шашлыка в магазинах, сообщает Пятый канал.
«Росконтроль» проверил качество шашлыка в магазинах
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Исследовалась продукция семи брендов. Это «Останкино», «Мираторг», «Окраина», «Мяснов», «Глобус», «Ашан» и «О’Кей».

Утверждается, что ни один из образцов не рекомендован к употреблению. В большинстве найдены различные микроорганизмы. В одном из товаров выявлен возбудитель листериоза. Также в образцах обнаружены кишечная палочка и следы экскрементов.

Ранее ФАН сообщало, что «Росконтроль» проверил качество карпов в магазинах.

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