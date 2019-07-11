Кардиохирург оценил полезность шоколада

Кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров в беседе с НСН оценил полезность шоколада.

«Был ряд исследований, показавший, что именно тёмный шоколад является наиболее полезным. В нём действительно содержатся вещества, обладающие антиоксидантными действиями. Поэтому если вы любите шоколад и не хотите себе в нём отказывать, то предпочтите тёмные сорта», — заявил он.

По его словам, не следует съедать сразу целую плитку, поскольку пользы это не принесёт.

Как пояснил эксперт, эффект будет, если съесть несколько долек.

Ранее врачи назвали безвредную дозу шоколада.

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