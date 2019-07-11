Врачи назвали безвредную дозу шоколада
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.
«Если брать тёмный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов», — заявил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов.
Он отметил, что можно съедать и больше шоколада, если человек занимается тяжёлым физическим трудом или спортом. Специалист добавил, что шоколад лучше есть в первой половине дня, так как в нём содержатся алкалоиды, которые ухудшают процесс засыпания.
По данным экспертов, тёмный шоколад для здоровья человека полезнее, так как в нём содержится больше какао-бобов. Противопоказаниями для употребления шоколада являются заболевания поджелудочной железы.