Врачи назвали безвредную дозу шоколада

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Половину плитки тёмного шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, но употреблять его лучше в первой половине дня.
Врачи назвали безвредную дозу шоколада
  • globallookpress.com
  • © CHROMORANGE / Bilderbox

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Если брать тёмный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов», — заявил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов.

Он отметил, что можно съедать и больше шоколада, если человек занимается тяжёлым физическим трудом или спортом. Специалист добавил, что шоколад лучше есть в первой половине дня, так как в нём содержатся алкалоиды, которые ухудшают процесс засыпания.

По данным экспертов, тёмный шоколад для здоровья человека полезнее, так как в нём содержится больше какао-бобов. Противопоказаниями для употребления шоколада являются заболевания поджелудочной железы.

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