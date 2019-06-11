Опрос выявил любимое мороженое россиян

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Александра Рыкова
Специалисты из Нижегородского государственного педагогического университета проанализировали предпочтения россиян при выборе мороженого, самым любимым оказался пломбир. С результатами исследования ознакомился RT.
Опрос выявил любимое мороженое россиян
  • © pixabay.com

Большинство опрошенных (75%) сообщили, что любят мороженное. 31% опрошенных признались, что покупают мороженое каждый день.

Треть респондентов отдали предпочтение белому пломбиру, четверть — эскимо.

Почти 19% опрошенных любят шоколадный пломбир, по 12,5% респондентов заявили, что им нравится фруктовый лёд и фисташковое мороженое.

В качестве начинки мороженого большинство респондентов предпочли сгущенное молоко и шоколад. Мороженое без начинки любят 18% опрошенных.

Главным критерием выбора мороженого для участников опроса является цена. Оптимальная стоимость 100 граммов мороженого, по мнению респондентов, 30 — 35 рублей.

Исследование проводилось в январе 2019 года. В опросе приняли участие 160 человек от 18 до 35 лет.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мороженое.

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