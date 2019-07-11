СК возбудил дело по факту обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе

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Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов граждан, в том числе журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе.
СК возбудил дело по факту обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе
  • © Следственный комитет России

По данным следствия, с 28 июня ВСУ и Нацгвардия Украины прицельно обстреляли из тяжёлых видов вооружения гражданских лиц в районе Донецка и Горловки в самопровозглашённой Донецкой народной республике.

Кроме того, 7 июля в районе Коминтерново были обстреляны журналисты «Звезды», которым удалось укрыться в безопасном месте.

«В рамках уголовного дела об обстреле российских журналистов следователи проверят версию об обстреле съёмочной группы с целью не допустить объективного освещения в средствах массовой информации событий в Донбассе», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что журналисты «Звезды» попали под обстрел ВСУ у Дворца культуры в селе Коминтерново Донецкой области. Корреспондент телеканала Екатерина Габель рассказала подробности обстрела.

2 июля съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донбасса. В конце июня группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, также попала под миномётный обстрел ВСУ на окраине Донецка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Киев обеспечить безопасность журналистов в Донбассе.

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