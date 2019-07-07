Корреспондент «Звезды» сообщила подробности обстрела в Донбассе

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Корреспондент телеканала «Звезда» Екатерина Габель рассказала подробности обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области, куда приехала группа журналистов.
Корреспондент «Звезды» сообщила подробности обстрела в Донбассе
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала.

По словам Габель, съёмочная группа снимала в Коминтернове последствия обстрела местной церкви.

«Записывали финальный стендап. С другой стороны, со стороны ВСУ, начался обстрел. Мы дошли до укрытия, переждали обстрел. И когда военные разрешили ехать, мы уехали», — сообщила корреспондент российского телеканала.

Она отметила, что обстрел вёлся из миномётов и крупнокалиберных пулемётов.

Ранее сообщалось, что журналисты «Звезды» попали под обстрел ВСУ у Дворца культуры в селе Коминтерново Донецкой области.

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