Корреспондент «Звезды» сообщила подробности обстрела в Донбассе

Корреспондент телеканала «Звезда» Екатерина Габель рассказала подробности обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области, куда приехала группа журналистов.

Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала.

По словам Габель, съёмочная группа снимала в Коминтернове последствия обстрела местной церкви.

«Записывали финальный стендап. С другой стороны, со стороны ВСУ, начался обстрел. Мы дошли до укрытия, переждали обстрел. И когда военные разрешили ехать, мы уехали», — сообщила корреспондент российского телеканала.

Она отметила, что обстрел вёлся из миномётов и крупнокалиберных пулемётов.

Ранее сообщалось, что журналисты «Звезды» попали под обстрел ВСУ у Дворца культуры в селе Коминтерново Донецкой области.