Корреспондент «Звезды» сообщила подробности обстрела в Донбассе
- © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
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Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала.
По словам Габель, съёмочная группа снимала в Коминтернове последствия обстрела местной церкви.
«Записывали финальный стендап. С другой стороны, со стороны ВСУ, начался обстрел. Мы дошли до укрытия, переждали обстрел. И когда военные разрешили ехать, мы уехали», — сообщила корреспондент российского телеканала.
Она отметила, что обстрел вёлся из миномётов и крупнокалиберных пулемётов.
Ранее сообщалось, что журналисты «Звезды» попали под обстрел ВСУ у Дворца культуры в селе Коминтерново Донецкой области.