Съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

Съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

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РИА Новости

По данным телеканала, журналисты работали на площади у Дворца культуры, когда украинские военные нанесли миномётный удар по району. По предварительной информации, никто не пострадал. 2 июля съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донбасса. В конце июня группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, также попала под миномётный обстрел ВСУ на окраине Донецка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Киев обеспечить безопасность журналистов в Донбассе.