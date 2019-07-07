Съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе
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- РИА Новости
По данным телеканала, журналисты работали на площади у Дворца культуры, когда украинские военные нанесли миномётный удар по району.
По предварительной информации, никто не пострадал.
2 июля съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донбасса. В конце июня группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, также попала под миномётный обстрел ВСУ на окраине Донецка.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Киев обеспечить безопасность журналистов в Донбассе.