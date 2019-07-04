Захарова призвала Киев обеспечить безопасность журналистов в Донбассе
- РИА Новости
«Требуем от украинских властей выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности представителей СМИ. Также напоминаем, что только и именно Киев несёт полную ответственность за жизнь и здоровье журналистов на территории Украины», — сказала Захарова.
2 июля съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донбасса. В конце июня группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, также попала под миномётный обстрел ВСУ на окраине Донецка.