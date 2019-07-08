В Москве уволили главу отдела МВД по Басманному району

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Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен по результатам служебной проверки, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
В Москве уволили главу отдела МВД по Басманному району
  • РИА Новости

«Он был уволен по результатам проверки», — цитирует РИА Новости сотрудника пресс-службы.

При этом источник заявил агентству, что увольнение Васильева связано с делом московского отравителя.

Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело о халатности сотрудников МВД по Басманному району в связи с делом уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей напитками и их ограблении.

В ведомстве выяснили, что полицейские после проверки отпустили мужчину, несмотря на то что при досмотре у него обнаружили несколько мобильных телефонов, а также личные вещи и документы потерпевших, в том числе банковские карты.

25 июня в столице задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в отравлении людей и их последующем ограблении. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.

Расследованием дела занимается Главное следственное управление.

26 июня подозреваемый был арестован на два месяца.

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