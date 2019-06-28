Прокуратура потребовала завести дело на полицейских по делу московского отравителя
- РИА Новости
Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефёдова.
Как оказалось, правоохранительные органы получили информацию о предполагаемом отравителе уже 8 июня после нескольких случаев ограбления граждан в Москве.
Подозреваемого доставили в отдел полиции по Басманному району и в ходе личного досмотра обнаружили у него несколько мобильных телефонов, а также личные вещи и документы потерпевших, в том числе банковские карты.
«Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений, мужчина был отпущен домой, после чего совершил ещё ряд тяжких преступлений», — приводит ТАСС заявление Нефёдовой.
По данному факту прокуратура потребовала возбудить в отношении сотрудников районного МВД уголовное дело о халатности.
Ранее уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передали в Главное следственное управление.
25 июня в столице задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в отравлении людей и их последующем ограблении. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.
Таганский суд Москвы впоследствии арестовал подозреваемого на два месяца.