Прокуратура потребовала завести дело на полицейских по делу московского отравителя

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Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело о халатности сотрудников полиции, отпустивших уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей напитками и их ограблении.
Прокуратура потребовала завести дело на полицейских по делу московского отравителя
  • РИА Новости

Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефёдова.

Как оказалось, правоохранительные органы получили информацию о предполагаемом отравителе уже 8 июня после нескольких случаев ограбления граждан в Москве.

Подозреваемого доставили в отдел полиции по Басманному району и в ходе личного досмотра обнаружили у него несколько мобильных телефонов, а также личные вещи и документы потерпевших, в том числе банковские карты.

«Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений, мужчина был отпущен домой, после чего совершил ещё ряд тяжких преступлений», — приводит ТАСС заявление Нефёдовой.

По данному факту прокуратура потребовала возбудить в отношении сотрудников районного МВД уголовное дело о халатности.

Ранее уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передали в Главное следственное управление.

25 июня в столице задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в отравлении людей и их последующем ограблении. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.

Таганский суд Москвы впоследствии арестовал подозреваемого на два месяца.

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