Минобороны России усилит группировку вооружённых сил в Тулуне
- РИА Новости
«Мы усиливаем группировку, планируем перебросить дополнительную технику и усилить личный состав для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Тулуне за сутки вода ушла из 1,5 тыс. домов.
По последним данным, из-за паводков в регионе погибли 22 человека, а также более 400 были госпитализированы.
Телеканал «360» передавал, что в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Звёздном Городке, Королёве, Талдоме и Электростали Московской области открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области.