Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены

Короткая ссылка
Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.

Как передаёт Интерфакс, погибли две женщины 1977 и 1985 года рождения.

Одна из погибших приехала из Мордовии, другая проживала в Белгороде.

Ранее в Краснодарском крае полиция задержала капитана опрокинувшегося катера.

Кроме того, сообщалось, что все пропавшие без вести пассажиры катера найдены. 

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом рассказал, что после сообщения об инциденте к месту аварии сразу направились спасатели и находившиеся рядом рыбаки.

По его словам, судно было перегружено.

5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились 43 человека. В результате ЧП двое из них погибли, возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить