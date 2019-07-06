Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены

Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.

Как передаёт Интерфакс, погибли две женщины 1977 и 1985 года рождения.

Одна из погибших приехала из Мордовии, другая проживала в Белгороде.

Ранее в Краснодарском крае полиция задержала капитана опрокинувшегося катера.

Кроме того, сообщалось, что все пропавшие без вести пассажиры катера найдены.

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом рассказал, что после сообщения об инциденте к месту аварии сразу направились спасатели и находившиеся рядом рыбаки.

По его словам, судно было перегружено.

5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились 43 человека. В результате ЧП двое из них погибли, возбуждено уголовное дело.