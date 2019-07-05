Директор пляжа прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море

Короткая ссылка
Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море.
Директор пляжа прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море
  • ©СК РФ

По его словам, прогулочное судно было перегружено.

«На борт посадили 44 человека из 12 возможных», — утверждает он.

Как рассказал Андреев, как только из ситуационного центра МЧС поступил сигнал об инциденте, к месту аварии направились спасатели, а также находившиеся неподалёку рыбаки.

«В первую очередь спасли детей, после этого забрали взрослых», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за опрокидывания катера в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить