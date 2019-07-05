Директор пляжа прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море.

По его словам, прогулочное судно было перегружено.

«На борт посадили 44 человека из 12 возможных», — утверждает он.

Как рассказал Андреев, как только из ситуационного центра МЧС поступил сигнал об инциденте, к месту аварии направились спасатели, а также находившиеся неподалёку рыбаки.

«В первую очередь спасли детей, после этого забрали взрослых», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за опрокидывания катера в Чёрном море.