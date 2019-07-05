Директор пляжа прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море
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По его словам, прогулочное судно было перегружено.
«На борт посадили 44 человека из 12 возможных», — утверждает он.
Как рассказал Андреев, как только из ситуационного центра МЧС поступил сигнал об инциденте, к месту аварии направились спасатели, а также находившиеся неподалёку рыбаки.
«В первую очередь спасли детей, после этого забрали взрослых», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за опрокидывания катера в Чёрном море.