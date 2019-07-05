В СК начали проверку из-за опрокидывания катера в Чёрном море

Следователи приступили к проверке по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Чёрного моря вблизи посёлка Джубга Краснодарского края.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анну Терземан.

«Проводится доследственная проверка по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Чёрного моря», — сказала она.

Ранее сообщалось, что прогулочное судно перевернулось в акватории Чёрного моря.

Как позднее заявил директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев, два человека погибли в результате ЧП на катере.