В СК начали проверку из-за опрокидывания катера в Чёрном море
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анну Терземан.
«Проводится доследственная проверка по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Чёрного моря», — сказала она.
Ранее сообщалось, что прогулочное судно перевернулось в акватории Чёрного моря.
Как позднее заявил директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев, два человека погибли в результате ЧП на катере.