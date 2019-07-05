В СК начали проверку из-за опрокидывания катера в Чёрном море

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Следователи приступили к проверке по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Чёрного моря вблизи посёлка Джубга Краснодарского края.
В СК начали проверку из-за опрокидывания катера в Чёрном море
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анну Терземан.

«Проводится доследственная проверка по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Чёрного моря», — сказала она.

Ранее сообщалось, что прогулочное судно перевернулось в акватории Чёрного моря.

Как позднее заявил директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев, два человека погибли в результате ЧП на катере.

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