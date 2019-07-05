Директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев заявил, что два человека погибли в результате ЧП на катере в Чёрном море.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это корабль «Атолл». В районе Голубой бухты он перевернулся… Вся техника, которая была, — я её отправил на спасение… Двое погибших», — сказал он.

Андреев предположил, что судно могло быть перегружено. Он указал, что на борту были 30 человек, в то время как, по его словам, «на любой технике нельзя возить больше 12 человек».

«Моя техника, которая спасала людей, забрала… Посадили на борт 25 человек как минимум. Возможно, больше. С ними привезли ещё двоих (погибших). На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных — не более 12», — добавил он.

Ранее сообщалось, что прогулочный катамаран перевернулся в акватории Чёрного моря.

В декабре портал «Юга.ру» писал, что в Геленджикской бухте из-за непогоды перевернулась яхта, на борту которой находились пять человек.