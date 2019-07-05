Источник: двое пропали после опрокидывания катамарана в Чёрном море

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Чёрного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), передаёт Интерфакс со ссылкой на источник в координационном центре морского поиска и спасения.

«В 100 метрах от берега перевернулся прогулочный катамаран, принадлежащий частному лицу. На борту по билетам было 20 пассажиров, 18 подняты из воды живыми и доставлены на берег», — сказал собеседник агентства.

По его словам, одна женщина доставлена в реанимацию, ведутся поиски ещё двоих человек.

В декабре портал «Юга.ру» писал, что в Геленджикской бухте из-за непогоды перевернулась яхта, на борту которой находились пять человек.