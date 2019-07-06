Полиция задержала капитана опрокинувшегося в Чёрном море катера

Сотрудники полиции задержали капитана прогулочного катера, перевернувшегося в Чёрном море вблизи посёлка Джубга. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю.

«Задержан капитан судна 1963 года рождения, уроженец города Приморско-Ахтарск», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Задержанный передан сотрудникам Южного управления Следственного комитета России на транспорте для дальнейших процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что капитана прогулочного судна, потерпевшего крушение у берега Чёрного моря в Краснодарском крае, объявят в розыск.

Глава Туапсинского района Анатолий Русин подтвердил, что все пропавшие без вести пассажиры катера найдены, всем пострадавшим при ЧП помощь была оказана на месте.

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом заявил, что прогулочное судно было перегружено.

5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились 43 человека. В результате ЧП двое из них погибли, возбуждено уголовное дело.