Полиция задержала капитана опрокинувшегося в Чёрном море катера
«Задержан капитан судна 1963 года рождения, уроженец города Приморско-Ахтарск», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Задержанный передан сотрудникам Южного управления Следственного комитета России на транспорте для дальнейших процессуальных действий.
Ранее сообщалось, что капитана прогулочного судна, потерпевшего крушение у берега Чёрного моря в Краснодарском крае, объявят в розыск.
Глава Туапсинского района Анатолий Русин подтвердил, что все пропавшие без вести пассажиры катера найдены, всем пострадавшим при ЧП помощь была оказана на месте.
Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом заявил, что прогулочное судно было перегружено.
5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились 43 человека. В результате ЧП двое из них погибли, возбуждено уголовное дело.