Найдены все пропавшие без вести после ЧП с катером в Чёрном море

Спасатели нашли всех пропавших без вести после опрокидывания катера в Чёрном море вблизи Джубги.

Об этом РИА Новости заявил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

«Никого не ищут, все на месте, кроме двух погибших. Никто в больнице не лежит, никто не обращался, была оказана помощь — царапины, ссадины», — сказал он.

Русин также подтвердил, что во время происшествия на судне находились 43 человека.

5 июля близ Джубги перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились 43 человека. В результате ЧП двое из них погибли.

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море.