Найдены все пропавшие без вести после ЧП с катером в Чёрном море
Об этом РИА Новости заявил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.
«Никого не ищут, все на месте, кроме двух погибших. Никто в больнице не лежит, никто не обращался, была оказана помощь — царапины, ссадины», — сказал он.
Русин также подтвердил, что во время происшествия на судне находились 43 человека.
5 июля близ Джубги перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились 43 человека. В результате ЧП двое из них погибли.
Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом прокомментировал ЧП на катере в Чёрном море.