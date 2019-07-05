МВД не подтверждает задержание капитана перевернувшегося в Чёрном море судна

Капитан прогулочного судна, которое перевернулось в Чёрном море в районе посёлка Джубга, будет объявлен в розыск, передаёт ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.

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«Задержан владелец судна, личность капитана установлена, он будет объявлен в розыск, готовится ориентировка», — сказали в полиции. Ранее глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил о задержании капитана. 5 июля близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран, на борту которого находились 43 человека. В результате ЧП двое из них погибли. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.