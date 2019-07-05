Задержан капитан перевернувшегося в Чёрном море прогулочного судна

Капитан прогулочного судна, перевернувшегося в Чёрном море, задержан. Об этом сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

«Его разыскивали, затем он был обнаружен и задержан, сейчас его опрашивают следователи», — приводит его слова ТАСС.

МВД не подтверждает задержание капитана судна. По данным ведомства, личность установлена, он будет объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что задержан также владелец судна.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК подтвердили агентству, что в результате происшествия погибли два человека.

5 июля близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран. Всего на борту находились 43 человека.

Следователи приступили к доследственной проверке.