Задержан капитан перевернувшегося в Чёрном море прогулочного судна
- РИА Новости
«Его разыскивали, затем он был обнаружен и задержан, сейчас его опрашивают следователи», — приводит его слова ТАСС.
МВД не подтверждает задержание капитана судна. По данным ведомства, личность установлена, он будет объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что задержан также владелец судна.
В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК подтвердили агентству, что в результате происшествия погибли два человека.
5 июля близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран. Всего на борту находились 43 человека.
Следователи приступили к доследственной проверке.