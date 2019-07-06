В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избиении девочки

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Прокуратура проведёт проверку действий органов опеки и попечительства Ингушетии в связи с делом об избитой семилетней девочке, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Мы сегодня переговорили с исполняющим обязанности главы Ингушетии — принято решение о прокурорских проверках органов опеки и попечительства», — заявила она.

Кузнецова выразила уверенность, что все виновные понесут наказание, и призвала сделать соответствующие выводы по итогам данного дела.

Ранее в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали, что у девочки, доставленной из Ингушетии, наблюдаются значительные повреждения в области кисти, а также старые переломы рёбер и травма позвоночника.

4 июля в больницу Ингушетии доставили девочку 2012 года рождения с множеством телесных повреждений.

Следственный комитет завёл по данному факту уголовное дело.

По подозрению в избиении ребёнка задержана её тетя.

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