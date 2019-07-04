Одноклассницы погибшего моряка Соловьёва назвали его профессионалом

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Анна Москаленко и Светлана Кондолба, одноклассницы погибшего моряка-подводника Дмитрия Соловьёва, в беседе с RT рассказали о профессионализме и ответственности своего товарища.

По словам Москаленко, Соловьёв в сложившейся на глубоководном аппарате чрезвычайной ситуации поступил как профессионал.

«Он поступил как профессионал своего дела. Учитывая его человеческие качества, я думаю, что по-другому он поступить бы не смог», — уточнила она.

В свою очередь, Кондолба отметила, что Соловьёв был ответственным человеком, «взял огонь на себя».

«Да, мы уже сказали, что он был ответственным человеком, поэтому здесь никакого удивления нет. Всё взял на себя, как говорится, огонь взял на себя», — сказала она.

Ранее в Минобороны России сообщили, что спасение гражданского специалиста при пожаре на аппарате ВМФ стало возможным благодаря грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьёва.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах произошёл пожар.

Жертвами трагедии стали 14 моряков-подводников.

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