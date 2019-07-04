Десять тысяч человек записались в паспортные столы ДНР по электронной очереди

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Десять тысяч человек записались в паспортные столы самопровозглашённой Донецкой народной республики за три дня, воспользовавшись услугой электронной очереди.
Десять тысяч человек записались в паспортные столы ДНР по электронной очереди
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсвязи ДНР.

«На 9:30 (совпадает с мск) уже 10 тыс. жителей республики зарегистрировались в электронной очереди», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Электронная очередь в паспортные столы ДНР начала работать 1 июля. 

Решение о запуске электронной очереди было принято в связи с большим количеством запросов на услуги паспортных столов.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. 

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