В паспортные столы ДНР заработала электронная очередь

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заработала электронная очередь в паспортные столы для оформление документов на получение российского гражданства.
В паспортные столы ДНР заработала электронная очередь
  • РИА Новости

«Оператор почтовой связи вводит данные в информационную базу и выдаёт талон, на котором указана вся необходимая информация — день и время посещения конкретного сектора миграционной службы, а также памятку, в которой написано, какие документы необходимо взять с собой», — говорится в сообщении Минсвязи ДНР.

Как сообщает Первый канал, за первые два часа в электронную очередь записались 500 человек, а к полудню — полторы тысячи.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

14 июня в МВД назвали число заявок на российский паспорт от жителей Донбасса.

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