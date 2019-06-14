В МВД назвали число заявок на российский паспорт от жителей Донбасса

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков рассказал, сколько граждан самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обратились за получением российского паспорта за 1,5 месяца.

РИА Новости

«На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тыс. документов, которые будут обрабатывать в течение трёх месяцев. 1,2 тыс. документов уже обработано, получена положительная реакция», — цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что выдача российских паспортов жителям ДНР началась в Ростовской области. 24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.