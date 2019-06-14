В МВД назвали число заявок на российский паспорт от жителей Донбасса
- РИА Новости
«На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тыс. документов, которые будут обрабатывать в течение трёх месяцев. 1,2 тыс. документов уже обработано, получена положительная реакция», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что выдача российских паспортов жителям ДНР началась в Ростовской области.
24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.