В МВД назвали число заявок на российский паспорт от жителей Донбасса

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Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков рассказал, сколько граждан самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обратились за получением российского паспорта за 1,5 месяца.
В МВД назвали число заявок на российский паспорт от жителей Донбасса
  • РИА Новости

«На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тыс. документов, которые будут обрабатывать в течение трёх месяцев. 1,2 тыс. документов уже обработано, получена положительная реакция», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что выдача российских паспортов жителям ДНР началась в Ростовской области.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

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