Выдача российских паспортов жителям ДНР началась в Ростовской области

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В специализированный центр в селе Покровском Ростовской области, где проходит процедура выдачи российских паспортов, прибыли первые жители самопровозглашённой Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости.
Выдача российских паспортов жителям ДНР началась в Ростовской области
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Выдача российских паспортов жителям ДНР началась», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Константин Розин.

По его словам, первые паспорта также начали выдавать и жителям самопровозглашённой Луганской народной республики в Новошахтинске.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал прибытие в Россию первых жителей ДНР для получения гражданства

В начале июня власти самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что за месяц получили 6,5 тыс. заявок на получение российского гражданства, при этом 5,9 тыс. пакетов документов уже отправлено в Россию.

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