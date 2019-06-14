Выдача российских паспортов жителям ДНР началась в Ростовской области

В специализированный центр в селе Покровском Ростовской области, где проходит процедура выдачи российских паспортов, прибыли первые жители самопровозглашённой Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выдача российских паспортов жителям ДНР началась», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Константин Розин.

По его словам, первые паспорта также начали выдавать и жителям самопровозглашённой Луганской народной республики в Новошахтинске.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал прибытие в Россию первых жителей ДНР для получения гражданства.

В начале июня власти самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что за месяц получили 6,5 тыс. заявок на получение российского гражданства, при этом 5,9 тыс. пакетов документов уже отправлено в Россию.