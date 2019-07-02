«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб

Короткая ссылка
Специалисты «Роскачества» проверили 11 торговых марок мультизернового хлеба стоимостью от 38 до 196 рублей по 211 показателям, сообщает kp.ru.
«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб
  • Gettyimages.ru
  • © Lauri Patterson

Исследование проводилось на основании проекта нового стандарта, разработанного НИИ хлебопекарной промышленности специально для такой продукции.

В ходе проверки были исследованы образцы хлеба марок «Хлебный дом», «Черёмушки», «Ржаной край», «Хлебозавод 28», «ВкусВилл», «Доволя Вкусное счастье», Granum, Inter Europol, Fazer, «Бутерхлеб», а также «Ваш хлеб».

Проверка показала, что весь исследованный хлеб безопасен: в нём не обнаружили пестицидов, ГМО, плесени, микотоксинов, а также патогенных микроорганизмов, бактерий кишечной палочки или возбудителей картофельной болезни.

Кроме того, содержание тяжёлых металлов не превышало предельно допустимый уровень.

Вкус, цвет и запах выпечки также соответствовали нормам.

Замечания у экспертов были только к крошковатости и плотности мякиша некоторых изделий, что не является нарушением обязательных стандартов.

Эксперты рассказали, что многие ошибочно полагают, что, если хлеб не черствеет, это означает, что в его составе есть химикаты.

На самом деле скорость процесса черствения зависит от количества крахмала, белка, жира и сахара в разных видах муки, а также от технологии приготовления хлеба.

Ранее специалисты «Роскачества» проверили безопасность детских сухих молочных смесей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить