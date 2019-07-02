«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб

Специалисты «Роскачества» проверили 11 торговых марок мультизернового хлеба стоимостью от 38 до 196 рублей по 211 показателям, сообщает kp.ru.

Исследование проводилось на основании проекта нового стандарта, разработанного НИИ хлебопекарной промышленности специально для такой продукции.

В ходе проверки были исследованы образцы хлеба марок «Хлебный дом», «Черёмушки», «Ржаной край», «Хлебозавод 28», «ВкусВилл», «Доволя Вкусное счастье», Granum, Inter Europol, Fazer, «Бутерхлеб», а также «Ваш хлеб».

Проверка показала, что весь исследованный хлеб безопасен: в нём не обнаружили пестицидов, ГМО, плесени, микотоксинов, а также патогенных микроорганизмов, бактерий кишечной палочки или возбудителей картофельной болезни.

Кроме того, содержание тяжёлых металлов не превышало предельно допустимый уровень.

Вкус, цвет и запах выпечки также соответствовали нормам.

Замечания у экспертов были только к крошковатости и плотности мякиша некоторых изделий, что не является нарушением обязательных стандартов.

Эксперты рассказали, что многие ошибочно полагают, что, если хлеб не черствеет, это означает, что в его составе есть химикаты.

На самом деле скорость процесса черствения зависит от количества крахмала, белка, жира и сахара в разных видах муки, а также от технологии приготовления хлеба.

Ранее специалисты «Роскачества» проверили безопасность детских сухих молочных смесей.