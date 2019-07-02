«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб
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Исследование проводилось на основании проекта нового стандарта, разработанного НИИ хлебопекарной промышленности специально для такой продукции.
В ходе проверки были исследованы образцы хлеба марок «Хлебный дом», «Черёмушки», «Ржаной край», «Хлебозавод 28», «ВкусВилл», «Доволя Вкусное счастье», Granum, Inter Europol, Fazer, «Бутерхлеб», а также «Ваш хлеб».
Проверка показала, что весь исследованный хлеб безопасен: в нём не обнаружили пестицидов, ГМО, плесени, микотоксинов, а также патогенных микроорганизмов, бактерий кишечной палочки или возбудителей картофельной болезни.
Кроме того, содержание тяжёлых металлов не превышало предельно допустимый уровень.
Вкус, цвет и запах выпечки также соответствовали нормам.
Замечания у экспертов были только к крошковатости и плотности мякиша некоторых изделий, что не является нарушением обязательных стандартов.
Эксперты рассказали, что многие ошибочно полагают, что, если хлеб не черствеет, это означает, что в его составе есть химикаты.
На самом деле скорость процесса черствения зависит от количества крахмала, белка, жира и сахара в разных видах муки, а также от технологии приготовления хлеба.
Ранее специалисты «Роскачества» проверили безопасность детских сухих молочных смесей.