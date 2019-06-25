«Роскачество» проверило безопасность детского питания

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Эксперты «Роскачества» проверили безопасность детских сухих молочных смесей.
«Роскачество» проверило безопасность детского питания
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте организации.

«В рамках веерного исследования были изучены сухие адаптированные начальные молочные смеси 21 торговой марки», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в список попали товары из Белоруссии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, России, Финляндии, Швейцарии и Эстонии. Стоимость смесей на момент закупки составила от 53 до 288 руб. за 100 г продукта.

Исследование отобранной продукции показало, что все смеси являются безопасными. В их составе не были обнаружены антибиотики, тяжёлые металлы и токсичные элементы, а микробиологические показатели всех сухих молочных смесей соответствуют установленным требованиям. 

Ранее «Роскачество» рассказало о правильном выборе напитков в жару, сравнив их эффективность при утолении жажды.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила данные рекомендации.

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