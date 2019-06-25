«Роскачество» проверило безопасность детского питания

Эксперты «Роскачества» проверили безопасность детских сухих молочных смесей.

Об этом говорится на сайте организации.

«В рамках веерного исследования были изучены сухие адаптированные начальные молочные смеси 21 торговой марки», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в список попали товары из Белоруссии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, России, Финляндии, Швейцарии и Эстонии. Стоимость смесей на момент закупки составила от 53 до 288 руб. за 100 г продукта.

Исследование отобранной продукции показало, что все смеси являются безопасными. В их составе не были обнаружены антибиотики, тяжёлые металлы и токсичные элементы, а микробиологические показатели всех сухих молочных смесей соответствуют установленным требованиям.

Ранее «Роскачество» рассказало о правильном выборе напитков в жару, сравнив их эффективность при утолении жажды.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила данные рекомендации.