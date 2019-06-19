Эксперт оценила рекомендации «Роскачества» по выбору напитков в жару

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила рекомендации «Роскачества» по выбору напитков в жару.

«Универсальным напитком во время жары является исключительно вода. Обычная H2O вкусная, полезная, комнатной температуры или прохладная вода. Главное — не холодная и не очень горячая», — заявила она.

По её словам, дополнительно к воде можно пить отвар душицы, мяты, череды и других травяных видов чая, безалкогольный коктейль с мятой и лаймом.

Королёва также рекомендует не злоупотреблять сладкими и газированными напитками, поскольку они не утоляют чувство жажды, а только поддерживают и усиливают её.

Ранее «Роскачество» заявило, что при выборе воды стоит ориентироваться на общую минерализацию, так как это одно из важнейших свойств в данном случае.

В мае «ПолитЭксперт» сообщал, что «Роскачество» отчиталось о проверке продукции с заменителями молочного жира в Москве.