Эксперт оценила рекомендации «Роскачества» по выбору напитков в жару

Короткая ссылка
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила рекомендации «Роскачества» по выбору напитков в жару.
Эксперт оценила рекомендации «Роскачества» по выбору напитков в жару
  • ©pixabay.com

«Универсальным напитком во время жары является исключительно вода. Обычная H2O вкусная, полезная, комнатной температуры или прохладная вода. Главное — не холодная и не очень горячая», — заявила она.

По её словам, дополнительно к воде можно пить отвар душицы, мяты, череды и других травяных видов чая, безалкогольный коктейль с мятой и лаймом.

Королёва также рекомендует не злоупотреблять сладкими и газированными напитками, поскольку они не утоляют чувство жажды, а только поддерживают и усиливают её.

Ранее «Роскачество» заявило, что при выборе воды стоит ориентироваться на общую минерализацию, так как это одно из важнейших свойств в данном случае.

В мае «ПолитЭксперт» сообщал, что «Роскачество» отчиталось о проверке продукции с заменителями молочного жира в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить