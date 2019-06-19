«Роскачество» дало рекомендации по выбору напитков в жару

«Роскачество» рассказало о правильном выборе напитков в жару, сравнив их эффективность при утолении жажды.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды», — указывает «Роскачество».

Уточняется, что при выборе воды стоит ориентироваться на общую минерализацию, так как это одно из важнейших свойств в данном случае. В частности, вода высокого качества будет иметь в составе не менее 200—300 мг/л минеральных веществ.

Авторы исследования отдельно подчёркивают, что при выборе воды стоит обратить особое внимание на производителей.



«Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве», — подчёркивается в заявлении.

Если же в жару возникло желание утолить жажду квасом, то важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. Предпочтение следует отдавать напиткам, сделанным по ГОСТу.

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