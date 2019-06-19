«Роскачество» дало рекомендации по выбору напитков в жару

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«Роскачество» рассказало о правильном выборе напитков в жару, сравнив их эффективность при утолении жажды.
«Роскачество» дало рекомендации по выбору напитков в жару
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Об этом сообщает РИА Новости.

«В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды», — указывает «Роскачество».

Уточняется, что при выборе воды стоит ориентироваться на общую минерализацию, так как это одно из важнейших свойств в данном случае. В частности, вода высокого качества будет иметь в составе не менее 200—300 мг/л минеральных веществ. 

Авторы исследования отдельно подчёркивают, что при выборе воды стоит обратить особое внимание на производителей.

«Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве», — подчёркивается в заявлении.

Если же в жару возникло желание утолить жажду квасом, то важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. Предпочтение следует отдавать напиткам, сделанным по ГОСТу.

Ранее «Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое.

Координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору качественного мороженого.

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