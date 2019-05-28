«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое. По их словам, в продажу поступает только закалённый продукт, а самая простая проверка его качества — отколоть кусочек от замороженной массы.

«Если вы достали мороженое из морозилки, и оно откалывается, значит, вы выбрали качественный продукт», — приводит текст сообщения Nation News.

Как отмечается, если продукт покрыт кристалликами льда, то это значит, что он проходил повторную заморозку и вкус у него испорчен.

Необходимыми ингредиентами любого мороженого являются стабилизаторы, которые позволяют держать форму и не сказываются на качестве, рассказали в ведомстве.

Если наличие Е-добавок настораживает, эксперты советуют выбирать мороженое на натуральных компонентах, таких как агар-агар или желатин.

Продукт должен быть равномерного цвета, глазурь разлита равномерно и не отваливаться от поверхности, добавили в «Роскачестве». Если же на шоколадной глазури виден белый налёт, это говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе.

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