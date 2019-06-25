Эксперт оценил результаты исследования детских молочных смесей

Эксперт ОНФ, генеральный директор АНО «Центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» Татьяна Буцкая в беседе с RT оценила результаты исследования «Роскачества» по проверке безопасности детских сухих молочных смесей.

«Исследования «Роскачества» отличаются, простите за тавтологию, особым качеством. Я хорошо знакома с методами их исследования, я вхожу в наблюдательный совет «Роскачества» и знаю, как серьёзно они относятся к исследованиям. Если они утверждают, что все проверенные смеси безопасны, значит, этому можно доверять. И это, на мой взгляд, самое главное», — сказала она.

Эксперт напомнила, что «смесь — это не еда».

«Смесь — это лекарство. Продажа смеси в продуктовых магазинах вызывает опасение, потому что родители воспринимают её как питание. Хотя её должен назначать врач», — заверила Буцкая.

Эксперт также уточнила, что сейчас активно обсуждается возможность «перенесения продажи смеси в аптечные сети».

Ранее стало известно, что «Роскачество» проверило безопасность детских сухих молочных смесей.