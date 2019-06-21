МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«По итогам ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил руководителям Главного управления собственной безопасности и организационно-штатному управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений», — говорится в заявлении Волк на сайте ведомства.
В частности, предстоит решить организационные вопросы, в том числе относительно функционала новых подразделений и числа сотрудников.
Ранее лидер России Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя дело журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению в хранении наркотиков и затем освобождённого из-за отсутствия доказательств вины, призвал избежать подобных случаев в будущем и усилить контроль за деятельностью правоохранительных органов.
В МВД, в свою очередь, пообещали принимать жёсткие меры к сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе улик.