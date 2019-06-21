МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках

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Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил подведомственным отделам подготовить предложения по созданию подразделений по борьбе с нарушениями при расследовании дел о незаконном обороте и сбыте наркотиков.
МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По итогам ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил руководителям Главного управления собственной безопасности и организационно-штатному управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений», — говорится в заявлении Волк на сайте ведомства.

В частности, предстоит решить организационные вопросы, в том числе относительно функционала новых подразделений и числа сотрудников.

Ранее лидер России Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя дело журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению в хранении наркотиков и затем освобождённого из-за отсутствия доказательств вины, призвал избежать подобных случаев в будущем и усилить контроль за деятельностью правоохранительных органов.

В МВД, в свою очередь, пообещали принимать жёсткие меры к сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе улик.

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