Косачёв оценил принятие Госдумой закона о приостановке ДРСМД

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Анна Лушникова
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал решение Государственной думы принять закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Косачёв оценил принятие Госдумой закона о приостановке ДРСМД
  • Reuters

«Совет Федерации готовится к рассмотрению принятого Государственной думой закона. Я не испытываю никаких сомнений в том, что позиция нашего комитета, а затем и палаты будет в пользу одобрения этого федерального закона. Не вижу ни одного контраргумента. Очевидно, что договор в том виде, в котором задумывался и подписывался, свою актуальность утратил, поскольку США его не соблюдают», — сказал сенатор.

По мнению Косачёва, необходимость сохранения договорённостей по контролю за данным видом оружия не вызывает сомнений.

«Считаю абсолютно правильными формулировки данного закона, предусматривающие заморозку, а не полное прекращение российского участия в данном соглашении. Президенту, как известно, данным законом даются права по тому, чтобы принимать решение о возможном возобновлении участия нашей страны в договоре в случае появления каких-то новых обстоятельств. Этими обстоятельствами может быть только новая, пересмотренная позиция США. Поэтому это абсолютно своевременный и правильный закон, каких-то альтернатив в данной ситуации просто не существует», — заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о приостановлении Россией действия ДРСМД. 

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Подробнее — в материале RT.

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