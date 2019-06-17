Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

В Росздравнадзоре проинформировали о результатах проверки, проведённой в российских регионах, по ситуации со льготным обеспечением граждан лекарствами. Как отметили в ведомстве, в ходе мероприятий был выявлен ряд грубых нарушений.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.

Уточняется, что нарушения были зафиксированы в том числе в Брянской, Воронежской, Орловской областях, республиках Карелия, Хакасия, Дагестан, в Краснодарском крае.

Кроме того, в министерстве отметили, что в некоторых регионах отсутствует соответствующий контроль со стороны чиновников в сфере определения потребности граждан в лекарствах. В ряде других субъектов специалисты не выписывают пациентам лекарства при наличии медицинских показаний.

Как указали в ведомстве, Росздравнадзор продолжает держать рассматриваемую ситуацию на особом контроле.

Ранее Центр обработки обращений граждан на сайте прямой линии опубликовал основные вопросы, которые россияне хотели бы задать президенту Владимиру Путину.

Согласно опубликованным данным, жителей России больше всего интересуют вопросы социального обеспечения, возможность получения льготных лекарств.

Также в начале июня URA.RU передавало, что в пункте пропуска «Петухово» в Курганской области задержали крупную партию сильнодействующих веществ.