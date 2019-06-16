На прямую линию с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

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Почти 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, передаёт телеканал «Россия 24» со ссылкой на данные call-центров.
На прямую линию с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
  • Reuters

При этом отмечается, что 354 тыс. вопросов поступило по телефону.

Как сообщает РИА Новости, 160 926 обращений россияне написали в смс. Также 27 469 обращений было отправлено при помощи приложения, 21 056 — из социальных сетей. Кроме того, 20 950 обращений — это письма на сайт, а 14 119 человек написали ммс-сообщения.

Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Программа будет транслироваться в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Ранее центр обработки обращений граждан на сайте прямой линии опубликовал основные вопросы, которые россияне хотели бы задать Путину 20 июня.

Отмечалось, что граждан больше всего интересуют вопросы социального обеспечения, возможность получения льготных лекарств, а также причины повышения тарифов на коммунальные услуги.

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