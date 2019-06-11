В Курганской области задержали крупную партию сильнодействующих веществ из Казахстана

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В пункте пропуска «Петухово» в Курганской области задержали крупную партию сильнодействующих веществ. Семь коробок пытались доставить из Казахстана в Екатеринбург, сообщает URA.RU.
В Курганской области задержали крупную партию сильнодействующих веществ из Казахстана
  • © пресс-служба погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Почти 90 тыс. таблеток вёз 28-летний россиянин в кузове грузовика.

«В соответствии с постановлением правительства РФ, выявленные лекарства относятся к сильнодействующим медицинским препаратам, запрещённым к свободному обороту на территории России», — заявили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Груз передан полицейским. Заведено уголовное дело по статьям «Контрабанда сильнодействующих веществ» и «Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Приморском крае задержали груз с почти 25 тоннами заражённых овощей и фруктов из Китая.

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