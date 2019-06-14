В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».

«Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости», — объяснил врач.

По его словам, уместность употребления термина «кретинизм» в публичном пространстве спорна.

«Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы... Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом», — добавил Брюн.

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала больных детей «кретинами».

В эфире она заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».

Ассоциация «Аутизм-Регионы» посчитала недопустимым использование подобной лексики.

В частности, в организации отметили, что подобные высказывания являются «актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями».