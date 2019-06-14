В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
  • РИА Новости

«Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости», — объяснил врач.

По его словам, уместность употребления термина «кретинизм» в публичном пространстве спорна.

«Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы... Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом», — добавил Брюн.

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала больных детей «кретинами».

В эфире она заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости». 

Ассоциация «Аутизм-Регионы» посчитала недопустимым использование подобной лексики. 

В частности, в организации отметили, что подобные высказывания являются «актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить